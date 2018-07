Bedrijfsinformatie

Politiemensen staan midden in de maatschappij, dicht op het nieuws. De politie is daar waar het gebeurt. Het optreden van agenten ligt altijd onder een vergrootglas. Bij de politie ben je 24 uur per dag. En agent ben je voor iedereen; voor rijk en arm, voor homo en hetero, voor autochtoon en allochtoon, voor gezinnen en voor ouderen. Integer, moedig, betrouwbaar en verbindend zijn daarom de kernwaarden van de politie.



Binnen de politieorganisatie kun je op verschillende manieren bijdragen aan een veilige samenleving. Op straat of achter de schermen; elke collega draagt bij aan het politiewerk. Agenten mogen ingrijpen en verdachten hun vrijheid ontnemen als dat nodig is. Je houdt toezicht op straat en bent daar waar jouw hulp nodig is. Je kunt ook kiezen voor een functie in de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld in de administratie, ICT of beleid. Of voor een functie bij de financiële of digitale recherche.



Maar wat je ook doet, in uniform of juist niet: vakmanschap staat voorop.



